Edirne’de Film Gösterimi Yapıldı

EDİRNE’DE FİLM GÖSTERİMİ REALİZE EDİLDİ

Edirne’de 13. Sinemasal Film Festivali çerçevesinde “Neşeli Günler” filminin gösterimi gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sinemasal Kültür Sanat Derneği’nin işbirliğiyle “Aile Yılı” dolayısıyla düzenlenen proje kapsamındaki etkinlik, Yıldırım Beyazıt Mahallesi İbrahim Acar Spor Tesislerinde yapıldı.

FESTİVALİN GÜZELLİKLERİ PAYLAŞILDI

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, programda konuşma yaparken, Sinemasal Film Festivali’nin 81. durağının Edirne olduğunu aktardı. Kurumların işbirliği ve toplumun desteğiyle güzel bir film gösteriminin organize edildiğini ifade eden Subaşı, “Milletimiz acıları da sevinçleri de paylaşmasını bilir. Bu toprakların bin bir güzelliğine şahidiz. Serhat şehrimiz Edirne’de de nice güzellikleri paylaşalım. Herkese iyi seyirler.” diye belirtti.

ÇOCUKLAR EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

Etkinliğe katılan çocuklar, film gösteriminden önce geleneksel oyunlar oynadı ve çeşitli spor etkinliklerine katılım gösterdi. Programda, Sevgili Günebakanlar ritim grubunun mini bir konseri de yer aldı. Ardından başrollerini Adile Naşit ve Münir Özkul’un paylaştığı “Neşeli Günler” filminin gösterimi yapıldı. Gösterime, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.