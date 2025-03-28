Edirne’de Fiyat Denetimleri Sıklaştırıldı

GIDA DENETİMLERİ ARTIRILDI

Edirne’deki Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatları ile etiket listelerini denetliyor. Bayram dolayısıyla vatandaşı mağdur edebilecek usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla, özellikle “marketler, alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satan perakende işletmeler ve semt pazarlarında” denetim faaliyetleri artırıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca devam edecek denetimlerde bayramda en çok tüketilen ürünlere odaklanıyor.

DENETİM KAPSAMINA ALINAN ÜRÜNLER

Ramazan Bayramı’na az bir süre kala, Edirne’nin tüm ilçelerinde hem yerel hem de ulusal marketler dahil olmak üzere, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri ile şekerleme ürünlerine yönelik olarak fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştiriliyor. İl Müdürlüğü ekipleri, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak, faturaları inceleyip gramaj kontrolü yapıyor. Ayrıca, yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde de fiyat listeleri ve gramaj denetimleri gerçekleştiriliyor.

SONUÇLAR VE CAYDIRICI ÖNLEMLER

Denetimlere katılan Edirne Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt, işletme sahiplerini bilgilendirerek “hayırlı bayramlar ve bol kazançlar” temennisinde bulundu. Fiyat etiketi ve fiyat listesi bulundurmayan işletmelere ve aykırılık tespit edilenlere idari para cezası uygulanmak üzere işlemler başlatıldı. Mart ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 119 iş yerinde 108 üründe aykırılıklara dair idari işlem yapıldı. Kuruyemiş işletmecisi Kamil Kerimler, “Ramazan’da denetimler valilik tarafından yapılıyor. Biz her zaman denetimlere hazırız. Herhangi bir şikayet yok. Ürünler taze haftalık geliyor. Fiyatlarımızın güncellenmesi konusunda tarih yazıyoruz. Müşteri, fiyatın ne kadar uzun süre sabit kaldığını görebiliyor. Bu konuda iki taraf da rahat oluyor” şeklinde konuştu.