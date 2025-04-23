Edirne’de Fuhuş Operasyonu: 4 Tutuklu

FUHUŞ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Edirne’de düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı, 6 mağdur kadın kurtarıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldıktan sonra harekete geçti.

KURTARILAN KADINLARIN DURUMU

Polis ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonla zorla fuhşa sürüklenen 6 mağdur kadını kurtarmayı başardı. Ayrıca, bu operasyon zührevi hastalıkların yayılmasının da önüne geçilmesini sağladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise Edirne Adliyesi’nde yapılan yargılamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.