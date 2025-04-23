Edirne’de Fuhuş Operasyonu Yapıldı

Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

Edirne’de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Aynı zamanda, fuhşa zorlanan 6 mağdur kadın da kurtarıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Mağdurlar Kurtarıldı

Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla birlikte kurtarılan 6 kadın üzerinde zührevi hastalıkların yayılmasının önüne geçildi. Edirne Adliyesi’ne sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.