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Edirne’de Fuhuş Operasyonunda 4 Tutuklandı

FUHUŞ OPERASYONU BAŞARILI GEÇTİ

Edirne’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, 6 mağdur kadın kurtarıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi ve 4 kişiyi gözaltına aldı.

MAĞDURLAR KURTARILDI VE ZÜHREVİ HASTALIKLARA ENGEL OLUNDU

Operasyon sırasında fuhşa zorlanan 6 mağdur kadın kurtarıldı. Bu durum, zührevi hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesini sağladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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