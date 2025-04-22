Edirne’de Fuhuş Operasyonunda 4 Tutuklandı

FUHUŞ OPERASYONU BAŞARILI GEÇTİ
Edirne’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, 6 mağdur kadın kurtarıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi ve 4 kişiyi gözaltına aldı.
MAĞDURLAR KURTARILDI VE ZÜHREVİ HASTALIKLARA ENGEL OLUNDU
Operasyon sırasında fuhşa zorlanan 6 mağdur kadın kurtarıldı. Bu durum, zührevi hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesini sağladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.