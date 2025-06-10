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Edirne’de Gençler Arasında Kavga Yaşandı

EDİRNE’DE ÇIKAN KAVGA VE GÖRBÜNTÜLER

Edirne’de gençler arasında yaşanan kavga, kentin Şükrüpaşa Mahallesi’nde yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleşti. İki grup arasında çıkan çatışma sonucunda yumruklar havada uçuştu. Taraflar arasında neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor, ancak kavgaya dair anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERDE YAŞANANLAR

Kaydedilen görüntülerde, bir gencin arkasından başka bir gence yumruk atarak tekmelediği görüldü. Bu durum, kargaşayı büyüterek arkadaşlarının da kavgaya katılmasına yol açtı. Olayın gerçekleştiği parkta sürekli olarak bu tür kavgaların yaşandığını öne süren çevredeki vatandaşlar ise, yetkililerden bir çözüm bulmalarını istiyor.

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