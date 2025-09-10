Haberler

Edirne’de Göçmenler Yakalandı, Kontroller Yapıldı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Edirne’de gerçekleştirilen ortak bir denetimle, Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi ekipleri, 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen asayiş ve trafik uygulamasına, İl Göç İdaresi Mobil Göç Noktası ekibi de dahil oldu.

KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denetim sırasında yabancı uyrukluların kimlik kontrolleri yapıldı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

