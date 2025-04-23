Edirne’de Gözlemevi İstendi, Aslan Dedi

23 NİSAN KUTLAMALARI VE ÇOCUKLARIN DÜŞÜNCELERİ

Edirne’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Yunus Sezer’in koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Tuana Aslan, kente “gözlemevi ve bilim merkezi” kurulmasını istedi. Vali Sezer, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde makam koltuğunu İstiklal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Aslan’a devretti. Temsili olarak koltuğa oturan Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitleri saygıyla andığını belirtti. Aslan, bayram dolayısıyla Edirne’de çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenleneceğini de vurguladı.

GÖZLEMEVİ VE BİLİM MERKEZİ ÖNERİSİ

Sezer, temsili vali Aslan’a kentle ilgili önerisini sordu. Aslan, Edirne’de bir gözlemevi ve bilim merkezi kurulması talimatı verdi. Proje ile yıldızlar ve gezegenlerin daha iyi tanınabileceğini ifade eden Aslan, “Ayrıca okulumuza akıl, zeka ve oyun sınıfı da yapabiliriz. Boş zamanlarımızı orada değerlendirebiliriz. Eski kullanılmayan evlerden birini restore ederek bilim merkezine dönüştürebiliriz.” şeklinde konuştu. Sezer ise Aslan’ın önerisini destekleyerek, hem bilimsel deneylerin hem de gözlemlerin yapılabileceği bir merkezin güzel bir proje olacağını belirtti. Ayrıca Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde bu proje için uygun bir yer bulunduğunu ifade etti.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NE TALİMAT

Temsili vali Aslan, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile telefon görüşmesi yaparak, polislerin okul ve yaya geçitlerinde önlemlerini artırmalarını ve sürücülerin sık sık uyarılmalarını istedi. Karaburun, emrin anlaşıldığını ve kentin güvenliği için aldıkları tedbirleri bir kat daha artıracaklarını belirtti. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve diğer öğretmenler ile öğrenciler de yer aldı.