Edirne’de Gurbetçi Yoğunluğu Sürmektedir

Edirne Valisi Yunus Sezer, bu yaz gurbetçi sezonunun oldukça yoğun geçtiğini ifade ederek, 22 Haziran’dan itibaren kente giriş ve çıkış yapan yolcu sayısının 4 milyon 96 bin 911 olduğunu açıkladı. Sezer, Edirne Valiliği’nde düzenlenen Ağustos ayı asayiş ve değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’de yaz tatili geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğunun sona yaklaştığını belirtti. 22 Haziran tarihi itibarıyla başlayan yoğun geçiş döneminin, üç aylık süreçte sınır kapılarında kaydedildiğini vurguladı.

Gurbetçi Geçiş İstatistikleri

Bu üç aylık dönemde Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarındaki geçiş istatistiklerini paylaşan Vali Sezer, “Geride bıraktığımız dönemde toplamda 1 milyon 27 bin 696 araç ülkemizden giriş ve çıkış yaptı. Günlük ortalama 14 bin 475 araç geçiş yapıyor. 4 milyon 96 bin 911 kişi de giriş ve çıkış gerçekleştirdi. Bu da özellikle yoğun günlerde giriş ve çıkışlarda bekleme sürelerimizin bir saati geçtiğini, diğer günlerde ise ortalama 39 dakikayı bulduğunu gösteriyor” dedi.

Gurbetçilerin Duyguları

Belçika’ya dönen gurbetçilerden Hasan Akpınar, ülkelerinden ayrıldığı için çok üzüldüklerini belirtti. İstanbul’dan Fransa’ya geçmekte olan Okan Türk ise, “İstanbul’dan ayrılmak, özellikle annemden uzaklaşmak çok zor. Ülkemizi temiz tutarsak daha iyi olabilir. Ancak iş için ve ekmek kazanmak amacıyla mecburen gidiyoruz. Bazı insanlar bizleri severken, bazıları ‘hava atıyorsunuz’ diyor. Biz sadece hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Fransa’ya yola çıkan Şengül Usta da, “Şimdi tekrar Fransa’ya gidiyoruz. Vatan, aile, sevdiklerimiz geride kaldı. Benim kedim ‘Müezza’ bile bu yolları bizimle çekiyor. Ülkemize gelebilmek için 3 bin 500 kilometre yol alıyoruz, çok masraf ediyoruz. Sene boyunca tasarruf ediyoruz ki buraya gelelim. Buradaki insanlar ülkenin kıymetini bilsin” ifadelerini kullandı. Almanya’ya dönmek isteyen Enis Oğuz ise rahat ve güvenli bir yaşam sürmek istediğini dile getirdi.