Edirne’de Halk Oyunları Renkli Gösteriler

HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ RENGARENK GÖRÜNTÜLER SUNDU

Edirne’de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’a ait çeşitli halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. “Rumeli’den Balkan’dan Anadolu’ya-13” ismiyle düzenlenen etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Program, Edirne’ye özgü geleneksel kına gecesi gösterisiyle başladı. Bulgaristan’ın Krumovgrad şehrinden gelen Koşukavak ekibi, performansıyla büyük takdir topladı. Ayrıca Yunanistan’dan gelen halk oyunları ekibi de marifetlerini sergiledi.

FARKLI YÖRELERDEN KATILIM

Etkinlikte Edirne yöresi minik grubu, Ege yöresi karma grubu ve Artvin yöresi yetişkin grubu da sahne aldı. Bulgaristan’dan gelen Yambol ekibi ile Koşukavak ekibinin ikinci gösterisi, gecenin en dikkat çekici anlarını oluşturdu. Farklı bölgelerden gelen grupların bir araya gelmesi, göz alıcı manzaralar ortaya koydu. Gecenin sonunda izleyiciler, sahne performanslarını uzun süre alkışladı.

KÜLTÜRÜ YAŞATMA ÇABALARI

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği Başkanı Ahmet Dörtler, halk oyunlarına olan ilginin giderek azaldığını belirtti. Dörtler, “Biz elimizden geldiğince okullarımızla, kulüplerimizle, derneklerimizle hiçbir beklenti içinde olmadan kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Ancak üzülerek görüyoruz ki halk oyunlarına katılım gün geçtikçe azalıyor. Çocuklarımızın çoğu artık sadece futbolcu olmak istiyor” dedi.