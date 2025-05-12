Edirne’de Hemşireler Haftası Töreni Yapıldı

EDİRNE’DE “EBELER VE HEMŞİRELER HAFTASI” TÖRENİ DÜZENLENDİ

Edirne’de “Ebeler ve Hemşireler Haftası” nedeniyle anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı’nda yapılan törende, saygı duruşu ile İstiklal Marşı okunarak etkinlik başladı. İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, burada bir konuşma yaparak hemşireler ve ebelerin sağlık sisteminin en temel yapı taşları olduğunu dile getirdi. Hemşirelerin yalnızca bilgi değil, aynı zamanda fedakarlık ve özveriyle dolu yürekleriyle de çalıştığını belirten Yıldırım, “Onların bizlerin yaptıkları hizmetleri daha da değerli kılıyor. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Gerçekten çok nitelikli, çok çalışkan dünyanın hiçbir yerinde bulunmayacak hemşire ve ebelere sahibiz. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyiki varsınız, gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

GÜNÜMÜZÜ KUTLAMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özgül Erol ise, bu anlamlı günde insan yaşamına adanmış bir mesleğin özel gününü kutlamak için bir araya geldiklerini vurguladı. Hemşireliğin bilginin, sabrın, şefkatin ve insan sevgisinin birleştiği en kutsal mesleklerden biri olduğunu ifade eden Erol, “Hemşireler her koşulda insan sağlığına önem ve değer veren bir meslek grubudur. Sağlık sisteminin bir üyesi olarak deprem, sel gibi tüm olağanüstü durumlarda ve zor koşullarda ellerinden gelenin fazlasını yaparak toplumun güvenini defalarca kazanmışlardır.” şeklinde konuştu.

Törenin sonunda, Yıldırım ve sağlık çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi.