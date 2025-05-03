Edirne’de Hırsızlık Yapan C.A. Tutuklandı

HIRSIZLIK OLAYI VE TUTUKLAMA

Edirne’de daha önce hırsızlık yaptığı kafede affedilip yeniden işe alınan bir kişi, bu kez para kasası ve bahşiş kutusunu çalıp mezarlığa gömdü ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Atatürk Bulvarı’ndaki AVM’de bulunan kafede meydana geldi. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, para kasası ile bahşiş kutusunun çalındığını fark etti.

POLİS VE GÜVENLİK KAMERALARI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin, daha önce de aynı iş yerinden hırsızlık yapan ve sahibi tarafından affedilen C.A. (38) olduğu belirlendi. Bahçe duvarından iş yerine giren zanlının, güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldığı tespit edildi. Ancak olay, iş yerinde bulunan alternatif kameralara yansıdı.

KASA MEZARLIĞA GÖMÜLDÜ

Görüntülerden kimliği belirlenen C.A’nın, çaldığı ancak açamadığı para kasasını mezarlığa götürüp toprağa gömdüğü öğrenildi. Polis ekiplerince mezarlıkta yapılan aramada kasa bulundu. Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe “iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık” suçlarından tutuklandı. İçinde 172 bin lira, 220 avro, 20 leva bulunan para kasası iş yeri sahibine teslim edildi.

ÇALIŞMA DURUMU VE AÇIKLAMALAR

C.A’nın Edirne Belediyesinde çalıştığı, akşamları ise kafede yarı zamanlı (part time) çalıştığı belirtildi.