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Edirne’de Hükümlü M.C. Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Edirne’de, 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanabilmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

HEDEF SUÇLULAR

Bu denetimlerden birinde, “hırsızlık” suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.C’ye ulaşıldı. Hükümlü, yakalanmasının hemen ardından gerekli işlemler için ilgili makamlara teslim edildi ve cezaevine gönderildi.

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