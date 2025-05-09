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Edirne’de Hükümlü Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Edirne’de, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, aranan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HIRSIZLIKTAN CEZASI BULUNAN ŞAHIS

Ekiplerin yürüttüğü denetim çalışmaları sırasında, “hırsızlık” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.C. isimli şahıs gözaltına alındı. Yakalanmasının ardından gerekli işlemler tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

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