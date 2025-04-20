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Edirne’de Hükümlüler Yakalandı

HUKUKU İHLAL EDENLER YAKALANDI

Edirne’de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı. Operasyon, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi.

UZUN CEZA SÜRELERİYLE YAKALANDILAR

Düzenlenen operasyonlar sırasında, 32 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüler ile farklı suçlardan toplam 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Edirne adliyesine sevk edildi.

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