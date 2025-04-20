Edirne’de Hükümlüler Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Edirne’de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü, düzenlenen operasyon ile yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliğiyle, genel asayiş ve kamu düzenini sağlamak amacıyla bu kişilerin adreslerine eş zamanlı bir operasyon yapıldı.

CEZALAR DEĞİŞİYOR

Bu kapsamda yakalanan hükümlülerden biri 32 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmışken, diğerlerinin ceza süreleri 3 yıl 9 aya kadar değişiyor. Toplamda 7 firari, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.