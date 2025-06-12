Edirne’de İki Araç Çarpıştı, 1 Ölü

KAZA VE SONUÇLARI

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, sabah saat 09.00 civarında Edirne-Havsa kara yolunun Sazlıdere mevkisinde gerçekleşti. Edirne yönünde ilerleyen S.Y. yönetimindeki 22 ADU 951 plakalı otomobil, aynı yönde giden Çetin Kuşçu kontrolündeki 39 NR 003 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen Kuşçu’nun aracı, şarampole devrildi.

YARALILARIN DURUMU VE MÜDAHALE

Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan Çetin Kuşçu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin hemen müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi gören yaralılardan Çetin Kuşçu, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.