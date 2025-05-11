Haberler

Edirne’de İki Araç Çarpıştı, 5 Yaralı

KAZA DETAYLARI VE YARALANANLAR

Edirne’de, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, E5 kara yolunun Kırklareli kavşağı yakınlarında gerçekleşti. D.K.’nin kontrolündeki 34 HJS 985 plakalı otomobil, U.D. yönetimindeki 22 NH 279 plakalı otomobille kavşaktan dönerken çarpıştı. D.K.’nin kullandığı araç yan yatarak kazanın etkisini artırdı. Her iki araçta da toplamda 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızla gelen ambulanslarla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

İNCELME BAŞLATILDI

Olayla ilgili gerekli inceleme süreci başlatıldı. Kazanın nedenleri ve olası sebepleri araştırılmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramanmaraş’ta Kaza, Doğan Uçar Vefat Etti

Kahramanmaraş'ta bir mobilya yüklü kamyonetin TIR'a çarpması sonucu yaşamını yitiren Doğan Uçar, Bursa'nın İnegöl ilçesinde defnedildi. Olay, 9 Mayıs'ta gerçekleşti.
Haberler

Atv Yayın Akışı Merakla Takip Ediliyor

11 Mayıs'ta ATV'de yayınlanacak Kim Milyoner Olmak İster programının canlı izleme linki arayışları sürüyor. Yarışma izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.