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Edirne’de İki Araç Çarpıştı, Dört Yaralı

TRAŞİK KAZASI VE YARALANANLAR

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi’nde gerçekleşen kazada, M.B.R. yönetimindeki 22 DS 780 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ö.D. idaresindeki 22 DZ 873 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada toplamda dört kişi yaralandı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kazanın ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Edirne’de yaşanan bu kaza, sürücülerin dikkatli olmalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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