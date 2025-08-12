Haberler

Edirne’de İki Araç Çarpıştı, Üç Yaralı

KAZADA ÜÇ YARALI VAR

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında üç kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Havsa ilçesinde M.A. kontrolündeki 59 LP 858 plakalı otomobil, A.B. yönetimindeki 59 AGC 609 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında aracında sıkışan sürücü A.B., itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücüler A.B. ve M.A. ile yolcu olarak bulunan C.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi’ne taşındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Haberler

Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.