Edirne’de İki Araç Çarpıştı, Üç Yaralı

KAZADA ÜÇ YARALI VAR

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında üç kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Havsa ilçesinde M.A. kontrolündeki 59 LP 858 plakalı otomobil, A.B. yönetimindeki 59 AGC 609 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında aracında sıkışan sürücü A.B., itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücüler A.B. ve M.A. ile yolcu olarak bulunan C.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi’ne taşındı.