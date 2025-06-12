Haberler

Edirne’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

EDİRNE’DE TRAFİK KAZASI

Edirne’de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonuç olarak 2 kişi yaralandı. C.B. yönetimindeki 22 AB 292 plakalı otomobil, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Hasan Ali Yücel Bulvarı’nda, A.A’nın sürüklediği 16 JTY 84 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrasında, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücüler, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçiyor

İzmirli otizmli yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçerek otizmli ilk yüzücü olmayı hedefliyor. Daha önceki denemesi kötü hava şartları yüzünden başarısız olmuştu. Yeni bir deneme peşinde.
Haberler

Ayrıntılar Geliyor

İsrail, İran'ı hedef alarak füze saldırıları düzenledi. Tahran'da yoğun patlama sesleri duyuldu, şehirde panik ve alarma yol açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.