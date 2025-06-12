Edirne’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

EDİRNE’DE TRAFİK KAZASI

Edirne’de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonuç olarak 2 kişi yaralandı. C.B. yönetimindeki 22 AB 292 plakalı otomobil, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Hasan Ali Yücel Bulvarı’nda, A.A’nın sürüklediği 16 JTY 84 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrasında, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücüler, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşındı.