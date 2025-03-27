Edirne’de İki Müstakil Ev Yandı

İKİ MÜSTAKİL EV YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Edirne’de meydana gelen yangında, alevlerin sardığı iki müstakil ev kullanılamaz duruma geldi. Yangın, Mithatpaşa Mahallesi Yıldırım 1. Sokak’ta bir evde başladı ve kısa süre içinde etkisini artırarak bir başka müstakil eve daha sıçradı.

MAHALLE SAKİNLERİ DESTEK ARAŞTIRDI

Yangının büyüdüğünü gören mahalle sakinleri, büyük bir korku içinde sokağa çıktı. Hızla durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler. Yapılan ihbar sonrasında, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, uzun ve yoğun çabalar sonrası alevlerin kontrol altına alınmasını sağladı.

Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmaması sevindirici bir durum oldu. Ancak, tamamen boş olan iki müstakil ev, alevler nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışıyla ilgili araştırmalar ise polis ekipleri tarafından başladı.