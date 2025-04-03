Edirne’de İki Otomobil Çarpıştı, Sürücüler Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN EDİRNE

Edirne’de iki araç arasındaki çarpışma, iki sürücünün yaralanmasına neden oldu. Edirne’nin Havsa ilçesinde H.Ü’nün kullandığı 22 PF 160 plakalı otomobil ile E.K’nın yönetimindeki 22 EK 939 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

EMERGENCY RESPONSE TO THE SCENE

Olayın bildirilmesinin ardından, olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

POLICE INVESTIGATION UNDERWAY

Polis ekipleri, trafik kazası ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.