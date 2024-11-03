“Edirne’de İlk Gastronomi Festivali Yapıldı”

EDİRNE GASTRONOMİ FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİ

Edirne’de ilk kez düzenlenen “Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali” gala yemeği gerçekleştirildi. Türkiye’nin tanınmış şef ve aşçılarının katıldığı bu anlam dolu gecede duygu dolu anlar yaşandı. Edirne Valiliği organizasyonunda hayata geçirilen festivalin yemeğine, Türkiye’nin önde gelen şefleri ile Topraktan Sofraya Edirne kitabına destek veren şefler katıldı.

VALİ SEZER’DEN FESTİVAL HAKKINDA AÇIKLAMA

Vali Yunus Sezer, festivalin her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Osmanlı devleti döneminde 92 yıl başkentlik yapmış olan Edirne’nin zengin bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yaptı. Vali Sezer, “Edirne hem saray hem de Rumeli mutfağının olduğu bir şehir, menülerimiz gittikçe daralmış ve birkaç çeşit yemekten ibaret olmuş. Topraktan Sofraya yemek kitabındaki reçetelerle hazırlanacak yemekler, umuyorum restoranlarda yer alacak. Geçmişin zenginliğini tekrar yaşama ve geleceğe aktarma imkanı buluruz” dedi.

ÖDÜL TÖRENİ COŞKUSU

Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali programında katılımcılara belgelerin takdim edilmesi sırasında, usta ve çıraklar arasında duygusal anlar gözlemlendi. Şef Cüneyt Asan, ödüllerini verirken tüm katılımcılara önce sarıldı ve ardından alınlarından öptü. Gala gecesinde Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile şef Esra Tokelli de ödül takdiminde bulundu.

ÖZEL MENÜ İKRAMI

“Topraktan Sofraya Edirne Menüsü” davetlilere; köy ekmeği ve limonlu yanık tereyağı, kavun çekirdeği şerbeti, Edirne tarhana çorbası, cici papalı börülce salatası, reyhan şerbeti, ciğer sarma vişne glazeli, loznik isli yoğurtlu, soğan dolması, Edirne usulü kuzu kapama, Rumeli usulü kalburabastı, ayva marmeladı dolgulu acı badem kurabiyesi, ızgara borani, ızgara köy biberi ve ekşimikli biber sunuldu.