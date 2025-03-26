Edirne’de İmamoğlu Tutuklanması Protestosu

EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK EYLEMİ

Edirne’de, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle bir protesto gerçekleştirildi. Edirneliler, İmamoğlu’na desteklerini sürdürme kararlılığını gösterdi. 15 Temmuz Parkı’nda bir araya gelen kalabalık, “demokrasi ateşi” adını verdikleri bir ateş yaktı.

PROTESTO GÖSTERİLERİ

İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto amacıyla düzenlenen eylemde, ayrıca kartondan yapılmış “Hak, hukuk, adalet” yazılı bir tabut ve mezar taşı sergilendi. Bu gösteri, katılımcıların adalet talebini ve demokratik haklarına sahip çıkma isteğini vurguladı.