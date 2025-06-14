Edirne’de Jandarma’nın 186. Yıl Kutlandı

Edirne’de Jandarma Teşkilatı’nın Kutlaması

Edirne’de Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 186’ıncı yıl dönümü için düzenlenen kutlama programı oldukça renkli anlara sahne oldu. Komando ekiplerinin gerçekleştirdiği gösteriler, katılımcılar üzerinde unutulmaz bir etki bıraktı. İl Jandarma Komutanlığı’nın bahçesinde yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vali Sezer’in Açıklamaları

Törende, Edirne Valisi Yunus Sezer ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş birer konuşma yaptı. Konuşmasına 3 bin yıllık bir devlet geleneğinden bahsederek başlayan Vali Sezer, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 3 bin yıllık ordu geleneğine sahip müstesna bir devlet” olduğunu belirtti. Türkiye’nin “ateş çemberi içerisinde” olduğunu ifade eden Vali Sezer, “Geçmişimize bakıldığı zaman, Kurtuluş Savaşı’nda da böyleydi, Çanakkale Savaşı’nda da böyleydi” diyerek, bu çerçevede Türkiye’nin daima güçlü durduğunu vurguladı. Ayrıca, “Bütün mazlum milletler, güçlü devletlerin, güçlü orduya sahip askerlerin ve devletlerin hunharca saldırılarıyla katlediliyorlar” diyerek, Türkiye’nin bu ateş çemberinde dimdik durması gerektiğini ifade etti.

Komutanın Duyguları

İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş de, Jandarma Teşkilatı’nın 186. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. 186 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü ve kamu düzeninin sağlanması noktasındaki hizmetleriyle ulusun takdirini kazandığını söyledi. Ermiş, “Milletin teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız” dillendirdi.

Gösteriler ve Sonrasında

Konuşmaların ardından jandarma komandoların gösterisi başladı. İzleyicilerin dikkatle takip ettiği gösteride, komandolar silahlı eylemler gerçekleştirdi ve kule yaparak Türk bayrağını açtı. Türk Bayrağı, törenin ilerleyen safhalarında Edirne Valisi Yunus Sezer’e teslim edildi. Ayrıca, jandarma bünyesindeki köpeklerin yer aldığı gösteriler de ilgiyle izlendi. 11 yıl jandarmaya hizmet etmiş ve 2022 yılında üstün başarı ödülü almış kaçak çay ve tütün tespit köpeği, temsili olarak son görevini icra ederek emekliye ayrıldı. Törende ayrıca, jandarma teşkilatının kullandığı silah ve malzemeler de sergilendi. Vali Sezer ve beraberindekiler, stantları gezerek ekiplerden bilgi aldı.