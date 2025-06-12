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Edirne’de Jandarma Şehitleri Anıldı

ŞEHİTLER ANILDI

Edirne’de jandarma şehitleri anıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Jandarma Teşkilatının 186’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lozan Caddesi’ndeki şehitliğe ziyarette bulundu. Şehitler için yapılan duaların ardından, Ermiş ve beraberindeki personel, kabirlerin üzerine karanfiller bıraktı.

186’NCI KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

Ermiş, Jandarma Teşkilatının 186’ncı kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını dile getirirken, “Vatanın şehitler sayesinde var olduğunu” ifade etti. Bu anlamlı günde, şehitlerimizin hatırlanması ve anılması önemli bir konu olarak vurgulandı.

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