Edirne’de Jandarma Teşkilatı Kutlandı

JANDARMA TEŞKİLATI KUTLAMASI EDİRNE’DE GERÇEKLEŞTİ

Edirne’de, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalarda jandarma komandoların sergilediği gösteriler büyük bir ilgiyle takip edildi. Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı yılı, Edirne İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen bir törenle kutlandı. Tören, Vali Yunus Sezer, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

EĞER JANDARMA BAŞARILARLA DOLU BİR GEÇMİŞİ TEMSİL EDİYOR

Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, teşkilatın 186’ncı yılını “onur ve gururla” kutladıklarını belirtti. Ermiş, “Başarılarla dolu 186 yıllık geçmişe sahip Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar milletimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için büyük bir özveriyle görev yapmıştır. Halkımızın bizlere duyduğu güvenin bilinciyle, bu sevgi bağını daha da güçlendirme kararlılığındayız. Bu anlamlı günde, teşkilatımızın bugünlere gelmesinde emeği olan tüm komutanlarımıza ve mensuplarımıza minnettarız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

CUMHURİYET TARİHİNDEKİ ROLÜ VURGULANDI

Edirne Valisi Yunus Sezer, jandarma teşkilatının Türk milletinin köklü devlet geleneğinin önemli bir bileşeni olduğunu dile getirdi. Sezer, “Büyük devletler, büyük ve köklü kurumlara ihtiyaç duyar. Biz de 3 bin yıllık devlet geleneğimizle, köklü bir askeri mirasa sahip milletiz. 186’ncı yaşını kutladığımız jandarmamız da bu büyük geleneğin bir parçasıdır. Gerek jandarmamız gerek ordumuz ve emniyet teşkilatımız milletimizin gurur kaynağıdır” şeklinde konuştu.

JANDARMA KOMANDOLARDAN GÖSTERİLER

Konuşmaların ardından jandarma komandoların gösterilerine geçildi. İzleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen gösteride, jandarma komandolar silahlı gösteri yaparak kule inşa edip Türk bayrağı açtı. Ayrıca jandarma teşkilatında kullanılan köpeklerin de yer aldığı gösteriler oldukça beğenildi. Törende, jandarma teşkilatının kullandığı silah ve malzemeler de sergilendi.