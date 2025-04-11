Edirne’de K. Yaralandı, T. Gözaltında

KAFA KAFAYA GELEN İKİ KİŞİ ARASINDA TARTIŞMA

Edirne’de bir kahvehanede meydana gelen olayda, iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı. İki kişinin gözaltına alındığı bu olay, Çavuşbey Mahallesi’nde yaşandı.

Ş.T.’NİN TÜFEKLE SALDIRISI

Olay, Ş.T. ile M.K. arasında çıkan tartışmanın büyümesi neticesinde gerçekleşti. Ş.T., evinden aldığı tüfek ile M.K.’yı sokak ortasında vurdu. Ağır yaralanan M.K., çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı. Ş.T. ile birlikte oğlu, evlerinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı ifade edildi.