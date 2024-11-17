Edirne’de Kaçak Döviz Yakalandı: 4 Gözaltı

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELESİ

Edirne’de güvenlik güçleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında başarılı çalışmalar yürütüyor. Son olarak, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla ilgili suçların önlenmesi amacıyla koordineli bir çalışma gerçekleştirdi.

BÜYÜK MİKTARDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Bu çalışmada, Türkiye’ye giriş yapan ve yurtdışına çıkış yapmak istenen beyan dışı 240 bin euro ve 200 bin dolar ele geçirildi. Ele geçirilen dövizlerin toplam değeri yaklaşık 15 milyon 750 bin TL olarak belirlendi. Söz konusu dövizle bağlantılı olarak, yabancı uyruklu 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.