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Edirne’de Kaçak Göçmen Taşıran Sürücü Yakalandı

KOVALAMACA VE YAKALAMA

Edirne’de, dur ihtarına uymayan bir sürücü, yaklaşık 20 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından otomobili yol kenarına bıraktı. Yunanistan sınırına doğru yaya olarak yaklaşık 3 kilometre daha kaçmaya devam etti. Ancak, kendisini hiç bırakmayan bir polis memurunun takibi sonucunda Meriç Nehri yakınlarında yakalandı.

SÜRÜCÜNÜN İTİRAFI

Yakalanan sürücü Hüseyin Y., kaçak göçmen taşıdığını polise itiraf etti. Edinilen bilgilere göre, Edirne’deki sivil polis ekiplerinin yaptığı denetim sırasında dur ihtarına uymayan Hüseyin Y., Bulgaristan plakalı PB 7106PT otomobiliyle hızla kaçtı. Yaklaşık 20 kilometre boyunca tehlikeli bir şekilde kaçmaya devam eden sürücü, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında aracını terk etti.

Yaya olarak kaçışına devam eden Hüseyin Y., dakikalarca peşinden koşan polis memurunun çabasıyla Meriç Nehri yakınlarında yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücünün otomobilinde yapılan aramalarda sahte pasaportlar bulundu. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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