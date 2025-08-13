Haberler

Edirne’de Kaçak Kum Midyesi Ele Geçirildi

EDİRNE’DE YASA DIŞI AVLANMA

Edirne’de bir midibüste gerçekleştirilen denetim sonucunda, kaçak olarak avlanan 650 kilogram kum midyesi (akivades) ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM gişeleri yakınlarında şüphe üzerine durdurdukları midibüste yaptıkları aramada, söz konusu midyeleri buldu.

Ele geçirilen midyeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim edildi. Ayrıca midibüs, kamuya geçirilmesi amacıyla el konulurken, midibüsteki 3 kişi toplamda 2 milyon 266 bin 662 lira idari para cezası aldı.

DENİZE BIRAKILDI

Yasa dışı avlanan midyelerin, Saros Körfezi’nde denize bırakıldığı bildirildi. Bu durum, çevre ve deniz canlılarının korunması açısından gerekli bir konu olarak değerlendiriliyor.

