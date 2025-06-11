Edirne’de Kaçakçılık Operasyonları Gerçekleştirildi

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI YAPILDI

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında büyük miktarda elektronik sigara ve cep telefonu ile birlikte bitki çayı bulundu. Gümrük ekipleri, Yunanistan’dan Türkiye’ye kaçak yollarla getirilecek olan elektronik sigara ve cep telefonu bilgisi elde ettikten sonra harekete geçti.

ŞÜPHELİ ARAÇ TAKİP EDİLDİ

Şüpheli aracın Türkiye’ye girişinin ardından ekipler, fiziki takip başlattı. Edirne ve Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 12 bin 545 cep telefonu ve 10 bin elektronik sigara ele geçirildi.

BITKI ÇAYI OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaçak bitki çayı ile ilgili operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yapılan bir işlem sırasında Ticaret Bakanlığı’nın analiz programlarıyla gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonrası şüpheli olarak tanımlanan bir tır x-ray taramasına gönderildi. Araçta yoğunluk tespit edilince detaylı arama yapıldı ve bu operasyonda 704 kilogram damiana bitki çayı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.