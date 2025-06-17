Edirne’de Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

EDİRNE EMNİYETİ KAÇAKÇILIK OPERASYONU DÜZENLEDİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu belirtilen ham kehribar, işlenmiş kehribar ve pırlanta taşlı çok sayıda yüzüğü ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, yurt dışından Türkiye’ye giriş yapan bir tır durduruldu.

Ukrayna VATANDAŞI SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ukrayna vatandaşı Y.U.’nun kullandığı tırda gerçekleştirilen aramada, 5 kilo 640 gram bileklik, tespih ve kolye olarak işlenmiş kehribar, 2 kilo 650 gram ham kehribar ve 1,527 adet üzerinde pırlanta taş bulunan yüzük ortaya çıktı. Bu operasyonda, sürücünün gözaltına alındığı ve önlenen kaçakçılığın toplam değerinin 50 milyon lira olduğu bilgisi verildi.