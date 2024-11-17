Edirne’de Kaçakçılık Suçları Ele Geçirildi

Edirne’de Güvenlik Güçleri Kaçakçılıkla Mücadelede Başarılar Elde Ediyor

Edirne’de güvenlik güçleri, kaçakçılıkla mücadele için etkili adımlar atıyor. Son olarak, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla koordineli bir çalışma gerçekleştirdi.

15 Milyon 750 Bin Liralık Döviz Ele Geçirildi

Bu çalışmada, yurda giren ve ülkeden çıkartılması planlanan beyan dışı 240 bin euro ve 200 bin dolar ele geçirildi. Ele geçirilen dövizlerin toplam değeri yaklaşık 15 milyon 750 bin TL olurken, ilgili yabancı uyruklu 4 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.