Edirne’de kaçan otomobil durduruldu

JANDARMANIN İHTARINA UYMAYAN ARAÇ KOVALAMACA SONUCU DURDURULDU

Edirne’de meydana gelen olayda, jandarmanın ‘dur’ çağrısına uymayan bir otomobil, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucunda durduruldu. Araçta bulunan 6 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücüsü gözaltına alındı. Olay, Edirne otoban gişeleri civarında gerçekleşti.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YAKALANMA ANLARI

Elde edilen bilgilere göre, 34 NOH 466 plakalı otomobilin düzensiz göçmen taşıdığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri araca dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, bu ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kentin giriş noktalarında alarma geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı takibe aldı. Yaklaşık 35 kilometre boyunca süren kovalamaca, görenleri şaşkına çevirdi. Şehir merkezine giren otomobil, birçok araca çarparak Atatürk Bulvarı üzerinde durduruldu.

GÖÇMENLER YAKALANDI, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kovalamaca anları, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Yapılan kontrol sonucunda otomobilde yurda yasa dışı yollarla girmiş olan Pakistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.