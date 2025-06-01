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Edirne’de Kaçan Sürücü Durduruldu

EDİRNE’DE KAÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ DURDURULDU

Edirne’de yaşanan bir olayda, dur ihtarına uymayıp kaçan bir otomobilin sürücüsü, polisin takibiyle yakalandı. Olay sırasında otomobilde bulunan kişi, polise “Ben kaçmadım, neden kaçayım. Şoför kaçtı” şeklinde ifade verdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde çeşitli asayiş uygulamaları yaparken Atatürk Mahallesi’nde 22 DZ 654 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

POLİS TAKİBİ HIZLA DEVAM ETTİ

Otomobilin sürücüsü İ.O., dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan otomobili takibe aldı. Sürücü ana caddeden yan yollara girdi ve bu sırada bir lastiği patladı. Fakat, sürücü kaçışına devam etti. Sonunda Atatürk Mahallesi’nde durdurulan otomobildeki dört kişi, gözaltına alındı.

OTOMOBİLDE İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU

Otomobilde yapılan arama sonucunda birkaç içki şişesi ele geçirildi. Polis, gözaltına aldığı dört kişi hakkında inceleme başlattı. Olayın detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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