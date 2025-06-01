Edirne’de Kadın Heykeli Ele Geçirildi

NEOKLASİK DÖNE AİT HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, bir otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen bir kadın heykeli bulundu. Bu olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri, tarihi eser kaçakçılığını engellemek amacıyla sürdürdükleri operasyon neticesinde, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağı bilgisini elde etti.

OTOMOBİL KENT GİRİŞİNDE DURDURULDU

Ekiplerin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, Manisa’dan yola çıkan otomobil, Edirne’nin kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan detaylı arama sonucunda, bagajda çarşafa sarılı yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyet güçlerine teslim edildi. Heykel, müze yetkililerine teslim edildi. Müze görevlileri, başsız olan heykelin, 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden biri olduğunu ifade etti.