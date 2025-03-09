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Edirne’de Kadın Sürücülere Karanfil Hediye Edildi

KADIN SÜRÜCÜLERE KARANFİL HEDİYELERİ

Edirne’de gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sürücülere karanfil hediye ediliyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, kentin çeşitli bölgelerinde trafik kontrolleri yapıyor.

DENETİMLERİN İÇERİĞİ

Denetim yapan ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin evraklarını kontrol ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere yönelik özel bir uygulama olarak karanfiller hediye ediliyor. Bu jest karşısında kadınlar, polis ekiplerine teşekkürlerini iletiyor.

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