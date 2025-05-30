Edirne’de Kadınlar Çevre Temizliği Yaptı

ÇEVRE HAFTASI KUTLAMALARI

Edirne’de çevre temizliği gerçekleştiren kadınlar, daha sonra dostluk maçında buluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler, Çevre Haftası kutlamaları çerçevesinde yapıldı. Müdürlüğün kadın çalışanlarından oluşan futbol takımı ile Karaağaç Arda Spor kadın futbol takımı, Karaağaç Mahallesi girişinde bir araya gelerek çevre temizliği etkinliği düzenledi.

SPORCULARLA BİRLİKTE ATIK TOPLANDI

Etkinliğe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da katılarak sporcularla birlikte atık topladı. Temizlik faaliyetinin ardından her iki takım, Zafer Tangör Stadı’na giderek burada dostluk maçı yaptı. Karşılaşma sonrası bir konuşma yapan Müdür Sarı, sporun popülaritesini kullanarak plastik kirliliğine dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

PLASTİK KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sarı, etkili bir mesaj vermek amacıyla şunları belirtti: “Her yıl okyanuslarımıza 11 milyon tondan fazla plastik karışmaktadır. Tek kullanımlık plastiklerin çoğu geri dönüştürülemediği için çöplüklerde birikiyor, daha da kötüsü okyanuslarımıza karışıyor. Plastik, suya girdiğinde mikro plastiklere dönüşüyor ve bu durum deniz canlıları tarafından yutularak sağlık sorunlarına neden oluyor. Geri dönüşümü mümkün olmayan tek kullanımlık plastiklerden kaçınalım. Unutmayalım ki hepimizin yalnızca bir dünyası var.” İl Müdürü, katkıları dolayısıyla Karaağaç Arda Spor Kulübü yönetimine de teşekkür etti.

TEŞEKKÜRLER VE ÖDÜLLER

Etkinlik bağlamında İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba da plastikle mücadele ve çevre temizliğinin önemine vurgu yaparak organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Etkinlik sonunda oyunculara protokol tarafından kupa ve madalyaları verildi.