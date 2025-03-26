Edirne’de Kadir Gecesi’nde Duygusal Anlar

VATANDAŞLAR CAMİLERİ DOLDURDU

Edirne’de Kadir Gecesi’ni kutlamak amacıyla Selimiye Camisi ve Ulu Camii başta olmak üzere tüm camiler dolup taştı. Ziyarete açılan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) Sakal-ı Şerif’ini gören vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Binlerce kişi, Kadir Gecesi’nde ibadet etmek için camilere akın etti. Yunanistan ve Bulgaristan gibi Balkan ülkelerinden gelen çok sayıda kişi camileri ziyaret etti.

DUA VE İBADET ORTAMINDA BİR ARADA

Ulu Camii ve Selimiye Camii gibi önemli ibadet yerlerinde, camilere doluşan kalabalıklar, yatsı ve teravih namazlarının ardından dua etmek üzere ellerini semaya açtı. Bu gece vesilesiyle tarihi Ulu Camii’de, Peygamber Efendimizin (SAV) Sakal-ı Şerif’i ve Kabe’nin Kapısının Örtüsü ile Kabe Taşı Rükn-i Yemani’nin bir parçası sergilendi. Yatsı namazının ardından, cam muhafaza içinde saklanan Sakal-ı Şerif, cemaatin dua ve salavatlarıyla birlikte ziyaretine açıldı.

Manevi atmosferde, Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret esnasında duygusal anlar yaşandı ve birçok kişi gözyaşlarına hakim olamadı. Edirne Ulu Cami müezzini İsmail Şen, Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’i ile Kabe’nin Kapısının Örtüsü ve Kabe Taşı Rükn-i Yemani’nin ziyaretçileri camiye çektiğini ifade etti. Vatandaşlardan Elif Ersöz, zor zamanlardan geçen tüm Müslümanlar için Yüce Allah Teala’ya dua etti.