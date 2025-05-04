Edirne’de Kakava Şenliği Devam Ediyor

EĞLENCELİ BİR ŞENLİK ATMOSFERİ

Edirne’de dün başlayan, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası listesindeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri ikinci gününde rengarenk kıyafetler içinde dans eden katılımcılarla doldu taştı. Şenlikler, 3-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor ve ikinci gününde katılımcılar dileklerini gerçekleştirmek amacıyla ağaçları kullanarak isteklerini bu istemlerini astı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin de yapıldığı Sarayiçi yarımadasında gerçekleşen etkinlik, yerel sanatçıların yanı sıra dans ekiplerinin gösterileriyle renklendi. Yerli ve yabancı turistler, şenlik boyunca müzik eşliğinde dans ederek keyifli anlar yaşadı.

DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR VE EĞLENCELİ ANLAR

Zonguldak’tan Edirne’ye gelen Sedef Benli, şenliği dört gözle beklediğini belirtti. “Bir senedir Edirne’de yaşıyorum. Geçen sene kaçırmıştım, gelememiştim ama bu sefer tadını çıkaracağım, doya doya eğleneceğim. Çok eğlenceli, çok enerjik insanlar var, eğlence gerçekten çok güzel. Şenliğin tadını çıkaracağız” dedi.

İzmir Karşıyaka’dan gelen Muammer Neşeli de şenliğe dair duygularını paylaştı. Kakava’ya yaklaşık 6 yıldır katıldığını söyleyen Neşeli, “Herkesin arasındaki küskünlükler, dargınlıklar bir kenara atılsın, herkes dostça yaşasın istiyorum. Bu kıyafeti de kendim diktim ve her gelişimde giyiyorum. Baharın gelişini, güzel günleri kutluyoruz” şeklinde konuştu.

DANS VE EĞLENCEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Edirne’den gelen Seçil Altıok, “Kakava bizim eğlencemiz, biz de insanlarla birlikte burada eğlenmeye geldik. Bol bol göbek atıp, dans edeceğiz” ifadeleriyle etkinliğin heyecanını dile getirdi. Etkinlikler bugün saat 16.00’da büyük Kakava ateşinin yakılması ile devam edecek. Katılımcılar, salı sabahı ise dileklerini kağıda yazarak Tunca Nehri’ne bırakacak.