Edirne’de Kakava Şenlikleri Başladı

Kakava-Hıdrellez Şenlikleri COŞKUSU

Edirne’de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri çerçevesinde geleneksel “Kakava ateşi” yakıldı. Bu özel etkinlik için şehre gelen birçok turist, Sarayiçi’nde gerçekleştirilen kutlamalarda müzik eşliğinde eğlendi. Geleneksel kıyafetler giymiş Roman müzik topluluklarının hareketli ezgileri, turistlerle birlikte renkli görüntüler oluşturdu. Kanuni Köprüsü’nde oluşturulan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde ateşin yakılacağı alana ulaştı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

EDİRNE VALİSİ’NDEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kakava Şenlikleri’nin binlerce yıllık geleneğin, coşkunun ve baharın simgesi olduğunu belirtti. Sezer, Edirne’nin yalnızca bir şehir olmadığını, birçok kültürel unsuru barındırdığını ifade etti. “Selimiye yalnız göğe yükselen bir cami değil, medeniyetin kubbeye yazılmış duasıdır. Muradiye Mevlevihanesi zamanın kalbine açılan kapıdır, ruhun ritmiyle dönen hikmettir.” sözleriyle Edirne’nin zengin tarihine vurgu yaptı. Tunca ve Meriç nehirlerinin de tarihin ve kardeşliğin aynası olduğunu aktardı.

KAKAVA’NIN ANLAM VE ÖNEMİ

Sezer, Kakava’nın geleneklerin renkli imgelerinden biri olduğunu aktararak, “Roman vatandaşlarımızın asırlardır yaşattığı Kakava, bir ateşin etrafında toplanmaktan çok daha fazlasıdır. Bir halkın hafızası, bir toplumun neşesi, bir medeniyetin şarkısıdır.” dedi. Kakava ateşinin sevgi ve birlikteliği simgelediğini vurgulayan Sezer, bu geleneğin Türk dünyası ve Anadolu medeniyetinin derin belleğinde saklı bolluğun habercisi olduğunu söyledi. “Her ritim geçmişin yankısı, her dans özgürlüğün sesi gibidir.” diyerek, bu kültürün önemine dikkati çekti.

KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Romanların şehrin kültürüne ve ritmine katkı sağladığını ifade etti. Çeribaşı Fikri Ocak, Kakava’nın dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından Kakava ateşini simgeleyen odun yığınları, protokol üyeleri tarafından tutuşturuldu. Katılımcılar, ateşin üstünden atlayıp ateş çevresinde dans etti. Fotoğraf sanatçıları da renkli anları belgelemek için etkinlikte yer aldı. Konser ve dans gösterileriyle kutlamaların devam edeceği bildirildi. Yarın sabah erken saatlerde Tunca Nehri kenarındaki program ile etkinliklerin sürdürüleceği duyuruldu.