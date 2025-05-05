Edirne’de Kakava Ve Hıdırellez Şenlikleri Devam Ediyor

KAKAVA VE HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Edirne’de yapılan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’nin üçüncü günü konserlerle devam etti. Bu yıl dört gün boyunca süren şenliklerin üçüncü günü, Sarayiçi’nde Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı ve ardından çeşitli konserler verildi.

Şenlikler kapsamında sahne alan Burcu Koçyiğit Roman Dans Ekibi, ritim gruplarıyla birlikte performans sergiledi. Performansta Japon dansçılar da yer aldı. Etkinlik, daha sonra Salih Zülüfoğlu’nun konseri ile devam etti.

KAKAVA RİTÜELLERİ SON GÜNDE YAPILACAK

Şenlikler, yarın sabah erken saatlerde Tunca Nehri’nde Kakava ritüellerinin gerçekleştirilmesiyle sona erecek.