Edirne’de Kakava Ve Hıdırellez Şenlikleri Devam Ediyor

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Edirne’de baharın habercisi olarak bilinen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan bu şenlikleri görmek isteyen vatandaşlar, etkinliklerin merkezi olan Sarayiçi’ne akın etti. Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan polis noktasındaki kontroller sonrasında alana giren katılımcılar, yerel müzik gruplarının konserleri ve dans ekiplerinin gösterileri ile hoş vakit geçiriyor.

ŞENLİKLERİN COŞKUSU

İzmir’den katılan Muammer Teşeli, şenliklerin oldukça eğlenceli geçtiğini belirtti. Her yıl etkinliklere katıldığını ifade eden Teşeli, “Şenlikler her yıl daha da güzelleşiyor. Valilik, belediye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir topluluk var. Bu şenlik, insanlara huzur, mutluluk ve sağlık getirsin.” dedi. Balıkesir’den gelen Menekşe Kapalıcı ise, baharın gelişini dans ve müzikle kutladıklarını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da neşeli geçen şenliklerden oldukça memnun olduklarını dile getiren Kapalıcı, “Çok mutlu ve memnunuz, herkes bu coşkuyu yaşasın.” diye ekledi.

GELENEKSEL ATEŞİN YAKILMASI

Şenliklerin coşkusu, yarın saat 16.00’da gerçekleştirilecek geleneksel Kakava ateşinin yakılmasıyla en üst seviyeye ulaşacak. Etkinlikler, 6 Mayıs sabaha karşı nehir kenarında yapılacak olan ritüellerle sona erecek.