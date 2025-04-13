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Edirne’de Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

KALP KRİZİ GEÇİREN VATANDAŞ YARDIM İSTEDİ

Edirne’de, yol üzerinde yürüyen 54 yaşındaki Ulaş Ciyerci, kalp krizi geçirerek kıraathaneye girdi ve buradan yardım istedi. Ciyerci, mekanda bulunanlara kalp rahatsızlığı yaşadığını ve fenalaştığını belirterek ambulans çağırmalarını talep etti.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine hemen olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirip Ciyerci’yi ambulansa aldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Ulaş Ciyerci kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAMERA KAYITLARI O ANLARI GÖSTERİYOR

Ciyerci’nin yardım istemek için kıraathaneye girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler mekandaki insanların o anki tepkilerini ve yaşananları saniye saniye gösteriyor.

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