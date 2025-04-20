Edirne’de Kalp Sağlığı Yürüyüşü Düzenlendi

KALP SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİĞİ

Edirne’de, Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle “kalp sağlığı” konulu bir yürüyüş düzenleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık personeli, Şükrüpaşa Atletizm Sahası’nda bir araya geliyor. Katılımcılar, kalp sağlığına vurgu yapan pankartlar ile “sizin sağlığınız için buradayım” ve “şiddet sağlığa zararlıdır” yazılı dövizler taşıyarak farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirmeyi hedefliyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLERDEN DESTEK

Katılımcılar arasında “Aile istikbalimizdir” yazılı pankartı taşıyan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli de bulunuyor. Yürüyüşe destek veren bu ekip, kalp sağlığının önemine dikkat çekiyor. Bu etkinlik, toplumda sağlıklı yaşam ve kalp sağlığının korunmasına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlıyor.