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Edirne’de Kamyonet Çocuğu Vurdu

ÇOCUĞUN KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETMESİ

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki çocuk, acı bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olay hakkında elde edilen bilgilere göre, Paşayiğit Caddesi’nden Kurtuluş Caddesi yönüne ilerleyen 34 GGS 137 plakalı kamyonet, Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Sokak kesişiminde bakkaldan çıkıp karşıya geçmeye çalışan Hızır Metin K.’ye çarptı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazanın ardından ağır yaralı olan çocuğu, kaza sonrası kamyoneti ile özel bir hastaneye taşıyan sürücü, aracını hastane bahçesine bırakarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Hızır Metin K., burada yapılan acil tedavinin ardından İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, 8 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis, kamyonet sürücüsünün yakalanması için gerekli çalışmalar yapmaya başladı. Kazanın detayları üzerinde durulurken, sürücünün tespit edilmesi için geniş çaplı araştırmalar devam ediyor.

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