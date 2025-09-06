Edirne’de Kan Bağışı Devam Ediyor

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI SÜRÜYOR

Edirne’de devam eden Türk Kızılay kan bağışı kampanyası, Saraçlar Caddesi’nde kurulan çadırda gerçekleştiriliyor. Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi’nin ekibi, vatandaşlardan kan bağışlarını kabul ediyor.

EĞİTİM SEZONU VE YENİ KAMPANYALAR

Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi Doktoru Necdet Topçuoğlu, yaptığı açıklamada kampanyanın yıl boyu sürdüğünü dile getirdi. Hafta sonları Saraçlar Caddesi’nde kan bağışlarını topladıklarını ifade eden Topçuoğlu, “Eğitim öğretim sezonu başlıyor, okullarda da kampanyalar yapacağız. Ayrıca yaz sezonu sona erdi, vatandaşların yazlıklarından geldiğini düşünüyorum bu anlamda herkesi kan bağışına davet ediyorum. Kan bağışlarının artacağını umuyorum. Kan her zaman bir ihtiyaçtır, ilaç gibi üretilemez, o nedenle her zaman yeni bağışçı kazanmayı hedefliyoruz,” dedi. Topçuoğlu, yarın da kan bağış kampanyasının süreceğini vurguladı.