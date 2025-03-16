Edirne’de Kan İzleri Hırsızı Yakalattı

HSIZLIK OLAYININ DETAYLARI

Edirne’de bir iletişim mağazasından telefon ve tablet çalan hırsız, elini kesmesi sebebiyle kan izleriyle ele verildi. Olay, Edirne merkez Saraçlar Caddesi’nde meydana geldi ve gece saatlerinde hırsızlık girişimi yaşandı. Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, hırsızın rahat tavırlarını gözler önüne seriyor. İlgili kişi, mağazaya girmek için iki kez kapıyı tekmeledi ama içeri girmeyi başaramadı. Bunun üzerine dakikalarca oturarak eylem planı yapmaya çalıştı.

HIZLI EYLEM VE KAÇIŞ

Daha sonra, şüpheli mağaza önünde tur atarak zaman harcarken, arada çekirdek yemesi dikkat çekti. Nihayetinde bulduğu bir taşla mağazanın camını kıran kişinin, ellerini kesmesine rağmen cep telefonları ve tabletleri çalmak için hızlı hareket etti. Vitrinden aldığı ürünleri montunun cebine dolduran hırsız, hızla olay yerinden uzaklaştı.

POLİSİN İNCELEME SÜRECİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, kandan örnekler alarak inceleme başlattı. Elde edilen kesiden ve kan izlerinden yola çıkan ekipler, yaklaşık iki gün süren incelemelerin ardından şüphelinin saklandığı yeri belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli S.Ö., Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet işlemleri tamamlanan hırsız, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliye işlemleri hâlâ devam ediyor.